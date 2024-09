Schifani “Governo punta molto sulla destagionalizzazione del turismo”

PALERMO (ITALPRESS) - "Questo governo punta molto sulla destagionalizzazione del turismo". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della presentazione della sesta edizione dei Treni storici in Sicilia, in collaborazione con Fondazione FS e FS Treni turistici italiani. "Lavoriamo alla preparazione di pacchetti per i turismo invernale", ha aggiunto.