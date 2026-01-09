Schifani “Favorevoli a legge in Sicilia che guarda a chi è avanti con l’età”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il mio governo ha sempre con i fatti cercato di dare prova di attenzione al sociale, ai deboli, agli ultimi. La mia presenza di oggi non vuole essere simbolica, abbiamo approvato la legge sull'assegno di povertà che è stato erogato a migliaia di famiglie per un importo di 4.000 euro. Devo dire che è un primo passo". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a margine del pranzo sociale con gli anziani della Comunità di Sant'Egidio, a Catania. "La legge sugli anziani - ha proseguito - è un ulteriore passo che stiamo verificando nei costi, nell'attuazione, ma c'è il nostro impegno naturalmente per portarla avanti. È evidente che occorre un programma pluriennale perché siamo un po' nella seconda parte della legislatura, ma contiamo quantomeno di iniziare questo percorso articolato dove non ritengo sussistano problemi di copertura finanziaria, perché mai la Sicilia ha vissuto momenti come questo di solidità finanziaria con il risanamento dei conti iniziato da Musumeci e completato dal mio governo." pc/mca3 (fonte video: Regione Siciliana)