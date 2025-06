Schifani “Cresce il turismo in Sicilia, lavoriamo per attrarre stranieri”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo un’economia in crescita, le società di rating hanno migliorato l’outlook per la nostra regione. E cresce anche il turismo, crescono le presenze giornaliere, Palermo e Catania da quest’anno sono collegate con New York con voli diretti e questo porterà a un turismo di qualità che prima del mio insediamento non c’era”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani a TGCOM24 L’obiettivo, ha aggiunto, “e’ migliorare la qualità dell’offerta”. Per questo motivo “abbiamo bandito una procedura di 120 mln, per fare in modo che gli operatori turistici possano migliorare le loro strutture o realizzarne di nuove. E’ una occasione che viene dall’Europa e che non intendiamo perdere”.

Inoltre, ha ricordato Schifani, “la qualità dei servizi di trasporto interni è elevata, vigiliamo sull’assenza di scioperi dei mezzi navali e aliscafi. Ad Agosto faremo tornare i giovani a casa con treni speciali con poche decine di euro. Per i voli verso la Sicilia già due anni fa abbiamo attivato la procedura degli sconti a carico della Regione per chi viene nell’Isola, sconti che oscillano dal 25 al 50 per cento e che servono proprio per attrarre turismo”.

“Siamo sufficientemente attrezzati per il carico turistico ed aeroportuale – ha aggiunto il presidente della Regione Siciliana -. Aumenta anche il piccolo turismo dei B&B. Il sistema ricettivo regionale sta rispondendo bene”.

Ancora, “il nostro assessorato ha promosso una campagna promozionale negli Stati Uniti. Il concerto del Volo dalla Valle dei Templi è stato trasmesso negli States, il maestro Riccardo Muti verrà il 7 luglio nella Valle dei Templi in occasione di Agrigento Capitale della Cultura e sara’ trasmesso dalla Rai. La diretta televisiva da Catania del capodanno è stata trasmessa sulle reti Mediaset e lavoreremo per altri capodanni. Tutto questo per far conoscere le nostre realta a chi è distante. Stiamo lavorando per internazionalizzare le nostra realta’. Tutti investimenti che realizziamo in una logica di mercato aperto, di concorrenza, che si fa attraverso una regolare procedura di evidenza pubblica, una gara”.

Schifani ha anche parlato dell’impegno del suo Governo per le imprese e i giovani: “Stiamo lavorando per il rientro dei nostri giovani nei loro territori. Abbiamo investito attraverso l’Irfis in due anni di Governo un miliardo di liquidita’ per il sistema imprenditoriale, attraverso il fondo perduto o i tassi agevolati. E questo ha determinato anche un aumento del Pil e dell’occupazione. Siamo fiduciosi. L’Istat ha comunicato alla Camera che la Sicilia cresce piu’ delle altre regioni e questo ci lascia ben sperare”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)