Schifani “Aree di criticità in assessorato energie e rifiuti”

PALERMO (ITALPRESS) - “Vi sono aree di criticità in seno all'assessorato Energie e Rifiuti. In quell'assessorato vi sono tantissime lacune. Nell'assessorato all'energia non c'è nessun bando presentato, ad esempio, e questo mi lascia molto perplesso". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del suo intervento al "Forum Milano-Palermo", al Teatro Massimo, nel capoluogo siciliano. xd6/vbo/gtr