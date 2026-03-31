Schifani “Approvata la legge di variazione di bilancio, recuperiamo 1,8 mld”

PALERMO (ITALPRESS) - "Oggi diamo un altro segnale chiaro. I conti della Regione sono in ordine. L'Assemblea regionale, poco fa, ha approvato la legge di variazione di bilancio, il consolidato del 2024. Risultato? Recuperiamo 1 miliardo e 800 milioni di euro e rafforziamo ancora di più la solidità finanziaria. Non sono parole queste, amici, sono fatti. Con queste scelte miglioriamo l'avanzo e rendiamo la regione più affidabile, più credibile, più forte". Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un video sui social. pc/mca2 (Fonte video: pagina Facebook Renato Schifani)