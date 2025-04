Schifani “Al Sud l’editoria è viva e investe, merita attenzione”

ROMA (ITALPRESS) - “Siamo soddisfatti per questa iniziativa che serve a dimostrare la dinamicità di una rete di quotidiani. Un’editoria viva e che investe, anche rischiando, per cui merita la nostra attenzione per la buona informazione che realizza”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in occasione della presentazione del restyling grafico ed editoriale dei quotidiani Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia. “Trovo più cronaca nazionale e approfondimenti, questo è necessario perché chi compra un giornale regionale deve avere una visione completa in maniera da non essere costretto a rivolgersi al quotidiano nazionale per avere una visione complessiva, questo è un passo intelligente. In un momento come quello che stiamo vivendo con grande preoccupazione e grande pericolo per l’economia internazionale ma anche per la nostra regionale - evidenzia - noi esportiamo nei confronti degli Usa ogni anno prodotti di agroalimentari per 750 milioni. Temiamo una involuzione di questo portafoglio, ma stiamo lavorando per fare in modo che questi produttori possano trovare sbocchi in altri mercati”. xb1/vbo/mca1