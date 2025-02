Schifani “Abbiamo cambiato un terzo dei dirigenti regionali”

PALERMO (ITALPRESS) - "Pe quanto riguarda la burocrazia regionale abbiamo già fatto il primo turno di rinnovamento, cambiando un terzo dei dirigenti, inserendo nuovi dirigenti ed evitando che potessero essere riconfermati i direttori che da lì a un anno andavano in pensione. Ho bisogno di innestare nuove energie, nuove risorse. Abbiamo adottato anche il principio rigorosissimo della rotazione previsto dall'anticorruzione e devo dire su questo siamo stati inflessibili al di là degli appelli di alcune associazioni e categorie che secondo me sono inopportune, perché le ingerenze delle associazioni, nel momento in cui la regione è chiamata a fare scelte, nel loro interesse sono secondo me non condivisibili". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del "Forum Milano-Palermo", al Teatro Massimo, nel capoluogo siciliano.