Schifani “Abbiamo azzerato il disavanzo, abbiamo avanzo di oltre 2 miliardi. E’ un risultato straordinario”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo azzerato il disavanzo”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, incontrando i cronisti a Palazzo d’Orleans, al termine della riunione della giunta, per fare il punto sulla situazione finanziaria della Regione. Per la prima volta, infatti, la Regione chiuderà quest’anno con un avanzo di 2,15 miliardi di euro. “E’ un risultato straordinario – ha aggiunto il presidente -. E’ un’enorme soddisfazione che premia lo sforzo di tutti noi. Naturalmente quest’anno lavoreremo con una finanziaria più espansiva, anche perché potremo finalmente liberare gli accantonamenti”.

“La maggioranza è coesa e lavora bene, confrontandosi quotidianamente con il governo nazionale. Sono andato tante volte a Roma ma mai per chiedere o con il cappello in mano, ma per discutere, per condividere riforme. Dall’altro lato il governo nazionale è stato sempre attento ai temi che ci riguardano nel rispetto delle parti e dei ruoli”, ha aggiunto Schifani.

