MILANO (ITALPRESS) – Incidente stradale in una via a scorrimento veloce che da Milano conduce a Monza. Gravemente ferito un 21enne, che è stato trasportato in arresto cardiaco all’ospedale Niguarda.

Lo scontro è avvenuto tra due auto, un’utilitaria e una vettura di grossa cilindrata. In una macchina c’erano tre persone, il 21enne probabilmente alla guida. Nell’altra altre tre persone, una donna di 30 anni è grave. Il conducente del Suv è stato sottoposto all’alcoltest.

