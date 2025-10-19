Schianto nella notte ad Asiago, morti tre ventenni

VICENZA (ITALPRESS) – Tre ragazzi di 20 anni hanno perso la vita questa notte ad Asiago, nel Vicentino, a causa di un incidente stradale. L’auto sulla quale viaggiavano, insieme ad altri due giovani, si è schiantata contro la fontana al centro della rotatoria di via Verdi, intorno alle 3:30 del mattino. I tre ragazzi sono morti sul colpo. Un quarto occupante ha riportato gravi lesioni, tra cui fratture e contusioni multiple. Il quinto giovane a bordo è rimasto miracolosamente illeso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

ZAIA “DOLORE IMMENSO CHE COLPISCE TUTTI NOI”

“Esprimo il mio più profondo cordoglio e la vicinanza dell’intera comunità veneta alle famiglie dei tre giovani che hanno perso la vita questa notte ad Asiago. Un dolore immenso, che colpisce tutti noi. Di fronte a tragedie come questa, che spezzano vite nel fiore degli anni, ogni parola appare inadeguata. Il mio pensiero va anche al ragazzo gravemente ferito, a cui auguro con tutto il cuore di poter superare questo momento drammatico, e al giovane illeso, che dovrà affrontare un dolore che segnerà per sempre la sua vita. L’intera Regione del Veneto si stringe attorno alle famiglie colpite da questa immane tragedia, alle comunità coinvolte e a tutti coloro che conoscevano e volevano bene a questi ragazzi. Ci uniamo in un abbraccio collettivo, con rispetto e silenzio”. Lo scrive il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia sul suo profilo Facebook.

