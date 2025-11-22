TORINO (ITALPRESS) – In via delle Scuole 288 a Castellamonte, in provincia di Torino, stamane, un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un tronco, mentre stava tagliando un albero. A prestare i primi soccorsi è stato il 118 di Azienda Zero, che ha confermato il decesso dell’uomo. Dopo l’incidente sono intervenuti anche lo Spresal di Ivrea e i carabinieri di Torino.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).