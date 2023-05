MILANO (ITALPRESS) – Rai e Sky Italia saranno i broadcaster per l’Italia dei FIE Fencing World Championships Milan 2023, in programma a Milano dal 22 al 30 luglio 2023. Lo ha annunciato il comitato organizzatore dei Mondiali in programma nel capoluogo lombardo. A Rai e Sky Italia sono stati assegnati per il mercato domestico i diritti sulle diverse piattaforme televisive, nonchè radiofoniche per Rai, che garantiranno una copertura completa dell’importante kermesse iridata. La grande scherma internazionale torna in Italia dopo l’edizione del 2011 a Catania e, per la prima volta, sarà ospitata a Milano, una città ricca di tradizione, innovazione e cultura e vedrà la partecipazione di oltre 2000 persone, tra atleti e tecnici provenienti da 155 paesi per un grande evento valido per la qualificazione ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Grande attesa per la scherma azzurra, reduce dalle otto medaglie vinte nell’ultima edizione al Cairo. Milano 2023 rappresenta uno straordinario momento di promozione non solo per la scherma, ma anche per Milano e per tutto il Paese.

Rai e Sky Italia copriranno l’intero grande evento milanese nelle fasi preliminari e nelle fasi finali con collegamenti e trasmissioni, garantendo quindi un’ampia e importante visibilità. Le fasi finali dell’evento, inoltre, verranno trasmesse in oltre 50 paesi grazie alla copertura e alla diretta su Eurosport.

“C’è grande soddisfazione per aver firmato con due media partner come Rai e Sky Italia. Un grande successo che testimonia quanto Milano 2023 rappresenti un evento di importanza nazionale ed internazionale” ha dichiarato Marco Fichera, Presidente Comitato Organizzatore Milano 2023. “E’ la prima volta che un Mondiale ottiene una copertura mediatica in diretta di questo spessore, segno della sinergia e del grande lavoro svolto dal Comitato Organizzatore. Gli accordi con Rai e Sky Italia permetteranno agli appassionati di seguire i campioni in questo viaggio mondiale e di coinvolgere anche un pubblico lontano dalla scherma. E’ uno degli obiettivi che il comitato organizzatore si è posto già in questo lungo viaggio Road to Milano 2023”.

