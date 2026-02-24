Scherma, l’Italia dei Cadetti chiude in doppia cifra l’Europeo di Tbilisi

ROMA (ITALPRESS) - Dieci medaglie per l’Italia dei Cadetti, nessun Paese del Vecchio Continente ne ha vinte di più. La spedizione azzurrina ha chiuso così, in doppia cifra, la prima metà dei Campionati Europei giovanili di Tbilisi 2026, quella appunto dedicata alla categoria Under 17. Il bilancio finale è di 3 ori, 3 argenti e 4 bronzi, anche se nel Medagliare il Tricolore è al secondo posto dietro la Francia che ha collezionato due podi in meno (8 in totale) ma un titolo in più. L’Italia dei Cadetti si è laureata campione d’Europa con le squadre di sciabola e fioretto femminile e di sciabola maschile. I secondi posti sono stati griffati da Pietro de Gaetano nella spada maschile, dal fiorettista Giovanni Pierucci e dal team di fioretto maschile. Hanno invece chiuso sul terzo gradino del podio le sciabolatrici Vittoria Mocci e Anna Torre, lo sciabolatore Pietro Hirsch Butté e la squadra di spada maschile. Ai cadetti italiani sono andati anche i complimenti del presidente federale Luigi Mazzone, che ha evidenziato “le ottime prestazioni di tutti i ragazzi e le ragazze, e il grande lavoro svolto dai tecnici delegati dai ct e dall’intero staff presente in Georgia”. ari/gtr (Fonte video: Federazione Italiana Scherma)