PADOVA (ITALPRESS) – L‘Italia della sciabola maschile ha chiuso al quinto posto la prova a squadre che ha fatto scorrere i titoli di coda sul 66° Trofeo Luxardo di Padova, la grande classica del circuito di Coppa del Mondo di specialità. Il quartetto composto da Luca Curatoli, dall’argento individuale Michele Gallo, da Pietro Torre e Dario Cavaliere ha visto sfumare i sogni di medaglia nel quarto di finale contro la Corea, sfiorando il colpaccio al tramonto di un assalto interpretato con coraggio e qualità.

Gli azzurri del Ct Andrea Terenzio, supportati a fondo pedana anche dal capitano Gigi Samele, hanno cominciato la gara con grande piglio, battendo l’Uzbekistan per 45-29 nel tabellone dei 16esimi e dominando l’ottavo di finale contro la Germania, in cui si sono imposti con un netto 45-24. Eccellente è stato pure l’approccio nel match dei quarti contro la Corea: l’Italia ha condotto nel risultato per due terzi dell’assalto, subendo solo nello scorcio conclusivo il ritorno degli asiatici, che sono riusciti a imporsi per 45-38. Dirottati nel tabellone dei piazzamenti, gli sciabolatori italiani hanno onorato sino in fondo la kermesse e il pubblico della Kione Arena, battendo prima la Cina (45-38) e poi la Romani (45-43), chiudendo così in quinta posizione. Successo finale della Francia sugli Stati Uniti, terza la Corea.

“Ho visto la squadra lottare con carattere e compattezza – commenta Terenzio – Abbiamo disputato assalti di qualità e sono soddisfatto della prestazione offerta, ben consapevole del lavoro che dovremo fare per limare gli errori commessi e per essere più solidi quando ci sono difficoltà da affrontare. Ma come prima uscita posso sicuramente fare un plauso ai ragazzi”. Elogio condiviso dal presidente federale Luigi Mazzone, che ha seguito gli sciabolatori a Padova. Archiviato il 66° Trofeo Luxardo di Padova, per la sciabola maschile la prossima tappa di Coppa del Mondo sarà in programma dal 28 al 30 marzo a Budapest.

TRIONFO BIANCHI NEL FIORETTO AL CAIRO

Le azzurre fuori dalla top-8 a Creta

Due azzurre ad un passo dalle migliori otto invece nella prova individuale della tappa di Coppa del Mondo di sciabola a Heraklion. Sulle pedane greche 11esima posizione per Michela Battiston e 13esima per Eloisa Passaro. La giornata delle due sciabolatrici è iniziata con i successi rispettivamente sulla francese Clapier (15-11) e sulla cinese Chen all’ultima stoccata (15-14). Le due azzurre del ct Andrea Aquili hanno proseguito la giornata nel tabellone da 32 superando la cinese Kaneko (15-14) e la coreana Lee (15-13). Sia Michela Battiston che Eloisa Passaro hanno visto concludere la propria gara negli ottavi di finale con le sconfitte contro la spagnola Navarro (15-13) e l’ucraina Komashchuck (15-14).

Stop nel tabellone da 32 per Carlotta Fusetti (24^ classificata) e Alessia Di Carlo (30^). Così le altre azzurre in pedana oggi: 38^ Martina Criscio, 41^ Michela Landi, 43^ Mariella Viale, 47^ Claudia Rotili, 54^ Chiara Mormile. Domani in Grecia la prova a squadre in cui l’Italia che salirà in pedana con il quartetto composto da Manuela Spica, Chiara Mormile, Mariella Viale e Michela Battiston.

