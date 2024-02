Scherma, Ancarani “San Lazzaro di Savena meritava un grande evento”

MILANO (ITALPRESS) - "Oggi presentiamo i due campionati assoluti, quello olimpico e paralimpico, è un piacere organizzare un evento a San Lazzaro di Savena, ci sono due campioni del mondo che vengono da questa città, meritava dunque di avere una vetrina della più importante gara paralimpica italiana. Si svolgerà in tarda primavera, credo che faccia parte dei compiti della federazione valorizzare le competenze e le specificità sul territorio". Lo ha dichiarato il Consigliere Federale della Fis Alberto Ancarani, a margine della presentazione dei campionati italiani di scherma paralimpica e non vedenti a San Lazzaro di Savena-Bologna e dei Campionati Italiani Assoluti 2024 di Cagliari nello scenario della Bit di Milano. "Due eventi importanti per i due territori e per la scherma, siamo vicini a un grande appuntamento come quello olimpico di Parigi, saranno le ultime due gare di rilievo prima della grande kermesse. Sarà ancor più importante per capire lo stato di forma e di grazia dei nostri atleti". pia/mc/gtr