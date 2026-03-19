Scherma, a Riccione il sogno azzurro dei giovanissimi campioni d’Italia

RICCIONE (ITALPRESS) - Quattro giovanissimi campioni d’Italia Under 14 sono scesi in pedana a Riccione insieme alla Nazionale azzurra campione del mondo. È la magia di “Un Giorno da Campione”, il progetto di FederScherma e Kinder Joy of Moving che permette ai vincitori del Gran Premio Giovanissimi di vivere un’esperienza unica accanto agli atleti degli Assoluti. La terza tappa dell’edizione 2026, dedicata alla sciabola maschile, si è svolta al Play Hall, storica sede del Trofeo “Renzo Nostini”, trasformata per l’occasione in un punto d’incontro tra presente e futuro della scherma italiana. Protagonisti Stefano Esibini, Mattia Giannicola, Valerio Imbastari e Federico Sciullo, i quattro campioni italiani Under 14, accolti dai campioni del mondo di Tbilisi 2025. In pedana e fuori, il confronto con gli azzurri Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri, insieme a Cosimo Bertini, Dario Cavaliere, Leonardo Dreossi e Mattia Rea, ha rappresentato un momento di crescita tecnica e umana. Una giornata speciale, tra allenamenti, consigli e sorrisi, che ha permesso ai più giovani di vivere da vicino il sogno azzurro, immaginando il loro futuro nella scherma di alto livello. gm/gtr (Fonte video: Federscherma)