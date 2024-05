Scherma, a Genova i nuovi campioni Under 17 e Under 20

GENOVA (ITALPRESS) - Conferme e sorprese in un “nuovo che avanza” come garanzia del futuro della scherma azzurra. Genova ha ospitato i Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2024 che hanno assegnato 12 scudetti, sei per la categoria Under 17 e altrettanti tra gli Under 20. Tra i Cadetti hanno primeggiato nel fioretto Elia Pasin della Scherma Treviso e Greta Saioni del Club Scherma Roma. La spada Under 17 ha visto svettare sul gradino più alto del podio Ettore Leporati della Pro Vercelli e Maria Roberta Casale del Cus Catania. Al maschile si è imposto da outsider Filippo Picchi del Fides Livorno, mentre nella prova femminile ha vinto la campionessa d’Europa in carica Vittoria Mocci. Tra gli Under 20, Mattia De Cristoforo del Centro Sportivo Carabinieri si è imposto nella categoria Giovani, mentre tra le fiorettiste è stata Vittoria Pinna del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo a trionfare in una gara d’altissimo livello. Nella spada, ha rivinto Matteo Galassi del Centro Sportivo Carabinieri tra i ragazzi, al femminile invece è stata la medaglia di bronzo europea Eleonora Orso della Pro Vercelli a festeggiare il tricolore. Infine, nella prova degli sciabolatori il titolo è stato conquistato da Francesco Pagano delle Fiamme Gialle, mentre tra le sciabolatrici ha messo le mani sullo scudetto Mariella Viale delle Fiamme Oro. Il Presidente federale Paolo Azzi ha consegnato dei riconoscimenti al Presidente e al Coordinatore del Comitato organizzatore, Giuseppe Costa e Giovanni Falcini, in segno di apprezzamento per il grande lavoro svolto da tutto il team per questi Campionati Italiani, Test Event per il capoluogo della Liguria, City Partner della Federazione Italiana Scherma, in vista degli Europei Assoluti del 2025. gm/gtr (Fonte video: Federazione Italiana Scherma)