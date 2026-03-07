Scendono a 7.374 i turisti italiani ancora nei Paesi del Golfo

ROMA (ITALPRESS) – Sono scesi a 7.374 i turisti italiani ancora nei Paesi del Golfo, rispetto agli 8.200 dell’ultimo aggiornamento di ieri. Lo riferisce la Farnesina, spiegando che sono oltre 17.000 i contatti gestiti dalla Task Force Golfo dall’inizio della crisi. Il paese del Golfo con la maggiore presenza di connazionali sono gli Emirati Arabi Uniti, con 29.359 connazionali totali (21.090 AIRE) e 5.295 turisti stimati. Seguono Qatar, con 4.219 connazionali (2.812 AIRE) e 803 turisti; Oman, 1.594 connazionali (339 AIRE) e 1.173 turisti stimati; Bahrein, 977 connazionali (652 AIRE) e 103 turisti. Allargando lo sguardo all’intero Medio Oriente, la Farnesina segnala in Israele 20.853 italiani registrati, di cui 19.671 iscritti all’AIRE. Seguono Egitto, 13.657 connazionali (7.260 AIRE); Turchia, 8.182 connazionali (5.999 AIRE); Arabia Saudita, 4.217 connazionali (2.778 AIRE); Libano, 3.958 connazionali (2.982 AIRE); Territori Palestinesi, 3.662 connazionali (3.514 AIRE); Giordania, 2.170 connazionali (1.617 AIRE); Kuwait, 1.182 connazionali (808 AIRE); Iraq: 588 connazionali (145 AIRE), Iran, 416 connazionali (400 AIRE); Siria, 416 connazionali (360 AIRE).

– foto Farnesina –

(ITALPRESS).