MILANO (ITALPRESS) – C’è l’ultimo tratto da percorrere, le cose da fare non mancano ma l’Italia è pronta a regalare un’edizione dei Giochi Invernali indimenticabile. Al Piccolo Teatro di Milano è tempo di countdown, con la cerimonia del “One Year to Go” che segna i -365 giorni all’inizio di Milano-Cortina 2026. “Ho avuto l’occasione di saggiare di persona il sostegno del governo italiano tramite la presidente Giorgia Meloni e da parte di tutti i Ministri, sono tutti impegnati per garantire il successo dei Giochi – ha garantito il presidente del Cio, Thomas Bach – L’Italia è pronta per scrivere il prossimo capitolo della storia delle Olimpiadi, tutti i nostri amici italiani sono pronti ad accogliere a braccia aperte i migliori atleti degli sport invernali. Insieme scriviamo un nuovo capitolo, in vero stile italiano”. I 365 giorni che mancano alla cerimonia inaugurale “passeranno velocemente, abbiamo molte cose da fare, le faremo insieme, affronteremo tutto insieme – ha sottolineato dal canto suo il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi – Coltiviamo un sogno, quello di andare oltre per migliorare la società, la nazione e il benessere delle persone”. Presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò ricorda che “solo dopo la fine delle Paralimpiadi ci sarà il giudizio del mondo, ma siamo sicuri che tutti saremo orgogliosi di essere italiani. C’è molta competenza, c’è consapevolezza sulle cose da fare, ma vi posso garantire che il nostro obiettivo è far si che l’Italia esca in un modo meraviglioso agli occhi del mondo. Saremo sicuri che tutti si sentiranno orgogliosi di essere italiani”. E se per Beppe Sala, sindaco di Milano, “non si tratta solo di sport, ma di un evento comunitario in cui è importante coinvolgere tutti, gli italiani vogliono le Olimpiadi, si tratta solo di continuare a lavorare”, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana aggiunge che i prossimi Giochi saranno “qualcosa che dovranno ricordare tutti, saranno le Olimpiadi senza sprechi, delle opere pubbliche importanti”. “Anche noi siamo pronti – le parole del presidente della Regione Veneto Luca Zaia – Voglio anche io ringraziare il Cio e Thomas Bach. Sentiamo la responsabilità di questa organizzazione e ringrazio gli oltre 60mila volontari che ci stanno dando una mano”. Quella di Milano-Cortina, infine, è “la vittoria dell’Italia del sì – ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini – Sarà l’Olimpiade di tutti, non solo dei ricchi, sarà un onore e un onere, un’occasione enorme per tutto il paese”.

