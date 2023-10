CAGLIARI (ITALPRESS) – Prende il via domani, venerdì, la Coppa Europea per Club di Scherma Cagliari 2023. Per la seconda volta consecutiva, la Champions League della scherma arriva nel capoluogo sardo portando con sè le squadre campioni nazionali di tutta Europa e un gran numero di medaglie olimpiche, mondiali ed Europee nell’arco di una tre giorni di sport imperdibile che sarà ospitata a Monte Mixi tra Palestra A del Coni e PalaPirastu. La competizione è organizzata dall’Accademia d’Armi Athos su incarico conferito dalla Confederazione Europea di Scherma. La prima giornata di gare prevede la spada femminile (con inizio alle 8:30 e finale prevista alle 18:00) e la sciabola maschile (inizio alle 12:30 e finale alle 17). Complessivamente saranno coinvolte 27 squadre (12 nella sciabola maschile e 15 nella spada femminile) in rappresentanza di 14 nazioni diverse. L’Italia potrà contare sulle Fiamme Oro (Alice Clerici, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Gaia Traditi) e l’Aeronautica (Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Federica Isola e Carola Maccagno) nella spada femminile, mentre nella sciabola maschile l’attenzione sarà concentrata sulle Fiamme Gialle (Enrico Berrè, Francesco D’Armiento, Lorenzo Ottaviani e Luigi Samele) e le Fiamme Oro (Francesco Bonsanto, Luca Curatoli, Riccardo Nuccio e Pietro Torre). Tra gli stranieri i nomi di spicco saranno quelli delle ultime due campionesse europee di spada femminile Alexandra Louis-Marie (Francia) e Vlada Kharkova (Ucraina) e del tre volte medagliato individuale ai Mondiali Iulian Teodosiu (Romania) nella sciabola maschile).

