Scalzo (Dasoe) “Appello a operatori sanità, dobbiamo ascoltare i pazienti”

PALERMO (ITALPRESS) - "Ogni paziente merita la massima attenzione, ma quando c’è di mezzo il rischio della vita ne merita un po’ di più: voglio ricordare l’articolo 32 della Costituzione, che parla del diritto alla salute dei cittadini, uguaglianza, uniformità su tutto il territorio e omogeneità, a maggior ragione nel campo della salute. Noi siamo gli uomini dello Stato, della Regione, delle Asp: abbiamo dedicato la vita alla sanità e quando ci siamo iscritti agli ordini professionali dei Medici, dei Farmacisti, dei Biologi, dei Veterinari, il simbolo era lo stesso per tutti, un serpente che avvolge la pelle; quel serpente ha un ruolo fondamentale per noi, perché chiunque guardi ad esso ha salva la vita". Queste le parole del dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana, Giacomo Scalzo, a margine dell’incontro ‘Molte vite ricominciano dalla ricerca’, organizzato dall’Ail Palermo-Trapani in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma nella sede dell’Ordine dei Medici di Palermo. xd8/col3/mca1