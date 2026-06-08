Scalea “Bilancio positivo per la quinta edizione del Forum Machiavelli Difesa”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo avuto un'ampia partecipazione del pubblico, siamo molto soddisfatti anche della presenza dei relatori militari, industriali e istituzionali. E siamo molto soddisfatti del livello del dibattito". Lo afferma Daniele Scalea, presidente della Fondazione Machiavelli, a margine della quinta edizione del Forum Machiavelli Difesa. xq8/sat/azn