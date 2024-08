RIMINI (ITALPRESS) – “Bisogna ricominciare a fare investimenti”. Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, al Meeting di Rimini. “Uno dei fattori che aiuta una comunità nazionale a vincere la sfida della competitività è fare leva sugli investimenti. L’Italia ha accusato tanto ritardo rispetto a una competizione ormai sfrenata proprio perchè negli ultimi 25 anni ha rinunciato a fare crescita, a fare investimenti, a migliorare ed alzare la produttività, a fare interventi sull’innovazione”, ha aggiunto. “Ho condiviso il pensiero del governatore di Bankitalia. Penso che la parola magica sia crescita, il Paese deve riprendere convintamente la via della crescita che per noi significa rilancio degli investimenti pubblici e privati, un potente intervento sull’innovazione, bisogna alzare e recuperare quote di produttività, migliorare i tassi di occupazione soprattutto per donne, giovani e al Sud. Noi pensiamo che il contributo che può dare la popolazione migrante è decisivo, ma ad una condizione: che gli ingressi siano regolari e che le persone che arrivano siano accompagnate attraverso interventi d’integrazione e inclusione”, ha concluso Sbarra.

-Foto: Agenzia Fotogramma-

