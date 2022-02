SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – “Il silenzio favorisce la mafia e lascia da solo chi la combatte”. Lo ha detto Roberto Saviano, ospite all’Ariston, ricordando Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a trent’anni dalle stragi mafiose del 1992. “Delegittimati per coprirli di fango, ma il fango non è riuscito a sporcare il loro esempio”, ha aggiunto, sottolineando che “ogni volta che la società civile e la politica non si occupano di mafia creano un silenzio che finisce per favorire le mafie e ostacolare chi le contrasta”.

