Sassuolo, è ufficiale: esonerato Alberto Aquilani

SASSUOLO (MODENA) (ITALPRESS) – La sconfitta dell’Olimpico è fatale ad Alberto Aquilani: com’era nell’aria, il 42enne tecnico romano è stato esonerato dal Sassuolo. Il club neroverde ha ufficializzato in una nota di aver “sollevato l’allenatore e il suo staff dai rispettivi incarichi. La società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro”.

Ingaggiato in estate per sostituire Fabio Grosso e reduce dall’esperienza al Catanzaro con cui aveva raggiunto la finale dei play-off di serie B poi persa col Monza, Aquilani era partito bene conquistando 7 punti nelle prime 4 giornate, con vittoria sulla Juve annessa. Nelle successive 7 partite, però, i neroverdi hanno collezionato solo un pari (col Milan) e sei sconfitte, scivolando al quart’ultimo posto. Da qui l’esonero di Aquilani. Per la sua sostituzione si fanno i nomi di D’Aversa e Montella.

SESTO CAMBIO STAGIONALE

Il primo dei cambi in corsa si era registrato dopo tre turni, con Paolo Vanoli al posto di Fabio Grosso alla Fiorentina: fatali all’ex campione del mondo le sconfitte con Roma (0-4), Frosinone (0-3) e Torino (1-2) che hanno lasciato i viola a quota zero nonostante un’importante campagna acquisti. La quarta giornata segna il destino di Domenico Tedesco: dopo un punto raccolto (pari in extremis col Sassuolo) a fronte dei ko con Lazio, Atalanta e Napoli, il Bologna decide di affidare la panchina a Raffaele Palladino. Nella settimana della prima sosta per le nazionali e dopo 5 giornate arriva la separazione tra il Parma e Carlos Cuesta. Lo spagnolo paga un inizio di campionato deludente con appena 4 punti in 5 partite (sconfitte con Cagliari e Juventus nei primi due turni, pari con il Monza, il ko di Como, quindi la vittoria casalinga con il Genoa prima del lungo stop per gli impegni delle Nazionali). Al suo posto arriva Alberto Gilardino. Sei sconfitte nelle prime sei giornate spingono invece il Venezia a esonerare l’allenatore artefice della promozione: via Giovanni Stroppa, al suo posto Davide Nicola.

Il decimo turno segna la fine dell’esperienza di Kosta Runjaic in Friuli: dopo una partenza positiva (pari col Como e vittoria a Monza), l’Udinese raccoglie appena un punto in 8 gare e il 2-5 con la Roma è la goccia che fa traboccare il vaso. Fiducia in Paolo Zanetti per risollevare le sorti della squadra. La Roma è fatale anche ad Alberto Aquilani: il 3-0 rimediato dal Sassuolo all’Olimpico nell’undicesima giornata è la quinta sconfitta di fila e con un punto in 7 gare la squadra si ritrova al quart’ultimo posto. Inevitabile l’esonero per il 42enne allenatore romano. Nello scorso campionato furono in tutto 8 i cambi in panchina, il primo dei quali alla Juve dopo otto giornate, con l’esonero di Igor Tudor e l’ingaggio di Luciano Spalletti dopo la parentesi Brambilla durata una gara.

-Foto IPA Agency-

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