VENEZIA (ITALPRESS) – “A nome mio e di tutta la Città di Venezia arrivino alla famiglia, agli amici e al Parlamento Europeo le più sentite condoglianze per la scomparsa del presidente David Sassoli. Un uomo che ha saputo, con la sua gentilezza e pacatezza, conquistare, prima da giornalista e poi da politico, la stima e il rispetto di tantissimi italiani ed europei che, anche in queste ore, al di là della propria appartenenza politica, gli stanno rendendo omaggio”. Così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la scomparsa del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.

Dice ancora Brugnaro: “Sassoli ha saputo dimostrare, durante i suoi anni di impegno al Parlamento europeo, di essere un convinto sostenitore dei valori della democrazia e dell’importanza di lavorare compatti per la crescita e lo sviluppo dell’Unione Europea. Un impegno che lo ha visto impegnato nel promuovere politiche di contrasto al cambiamento climatico. Un tema molto caro a Venezia e che lui stesso ha voluto sottolineare nel suo messaggio inviato alla Città lo scorso 25 marzo in occasione dei 1600 anni dalla sua Fondazione. ‘Venezia – disse Sassoli – è una città che deve essere protetta e salvaguardata e tutti dobbiamo sentirci responsabili. È necessario che tutte le istituzioni proteggano questa città così unica e fragile. Al tempo stesso sono sicuro che la città di Venezia, in questo preciso momento storico, possa dare un grande contributo all’Europa e al mondo proprio se continuerà a guardare alle sfide della contemporaneità con fiducia e con coraggio perché Venezia, terra di grandi artisti e esploratori è da sempre un luogo dove tradizione e innovazione si sposano insieme, dove la storia non guarda al passato ma al futuro’. Grazie ancora una volta al presidente Sassoli per queste parole che oggi ci impegnano a proseguire sulla strada che abbiamo tracciato con ancora più determinazione”.

(ITALPRESS)