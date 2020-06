Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha aperto al traffico questa mattina il nuovo svincolo di Monti, nell’ambito dei lavori di completamento del lotto 6, tra i territori di Berchidda e Monti, in provincia di Sassari.

L’apertura è stata possibile a seguito della conclusione dei lavori eseguiti su tutte le rampe di svincolo che si inseriscono sull’asse principale della Sassari-Olbia.

Lo svincolo, oltre a costituire un ulteriore collegamento con l’abitato di Monti, permette di collegare la “Sassari Olbia” con la statale 389 “di Buddusò e del Correboi”, attraverso la strada NSA 319.

Sul tracciato principale del lotto 6, in corrispondenza dell’area di svincolo, il traffico è consentito in entrambe le direzioni con parzializzazione di entrambe le carreggiate e traffico temporaneamente convogliato sulla sola corsia di marcia.

L’apertura di oggi costituisce un ulteriore passo avanti nei lavori di realizzazione de lotto 6, della lunghezza di oltre 6 km, la cui conclusione è prevista entro il 2020. Una volta aperto altraffico consentirà il collegamento tra il lotto 5, in fase di ultimazione, e il tratto di “Sassari Olbia” già aperto al traffico in continuità fino alla città di Olbia.

(ITALPRESS).