Sassari, Carabinieri arrestano 16 persone per spaccio di sostanze stupefacenti

SASSARI (ITALPRESS) - Nelle province di Sassari, Catania, Genova, Lecce, Como e Caltanissetta, i militari della Compagnia Carabinieri di Sassari, con il supporto dei Comandi dell'Arma competenti per territorio e unitamente all'11° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas (CA), allo Squadrone Eliportato Cacciatori "Sardegna" e al Nucleo Cinofili, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Sassari, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 16 soggetti in quanto ritenuti presunti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, con le aggravanti dell'ingente quantitativo e della vendita in prossimità di istituti scolastici. (ITALPRESS) trl/gsl (Fonte video: Arma dei Carabinieri)