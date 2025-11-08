Sarri “L’Inter è una delle squadre più forti d’Europa”

Rome, Italy November 3, 2025: Maurizio Sarri of Lazio seen in action during the Serie A Enilive 2025-2026 football matchday 10, between SS Lazio vs Cagliari Calcio at Olympic Stadium.

ROMA (ITALPRESS) – E’ palese che l’Inter, assieme al Napoli, abbia la rosa più forte in Italia. In tre anni hanno fatto due finali di Champions. Anche in giro per l’Europa ci sono poche squadre superiori ai nerazzurri. Non possiamo giocare alla pari con l’Inter ma non vuol dire che andiamo là per non giocare. Quindi, c’è un’opportunità, per cui coltello tra i denti e cerchiamo di coglierla”. Così Maurizio Sarri, in conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato contro il team allenato da Chivu.

“Stiamo facendo passi avanti, soprattutto a livello di mentalità. Vediamo se ora questa crescita, che diamo la sensazione di poter fare, riusciremo a portarla fino in fondo”, ha aggiunto Sarri, che ha chiesto di non caricare “i giocatori di responsabilità, che non è giusto che abbiano”. “La considerazione iniziale era che tante squadre subito dietro alla Lazio si sono rafforzate, quindi c’era il rischio di vedere una classifica molto bassa”, ha spiegato l’allenatore del team capitolino.

Infine, qualche battuta sui singoli, a partire da Romagnoli, che “questa mattina si è allenato abbastanza bene”. “Vediamo come si sveglia domani, decideremo con lui e i dottori”, ha precisato Sarri. “Dia? Ho visto che è molto criticato. Da tutti i centravanti ci si aspetta che arrivino a tirare. In questo periodo le cose non gli vengono, ma sotto tanti punti di vista non fa mancare niente alla squadra e questo è un pregio. Provstgaard ha qualità e un’applicazione feroce. Con quella testa e quel carattere lì, sicuramente riuscirà a tirare fuori tutto il suo potenziale. Isaksen ha fatto tre partite di alto livello: ha potenzialità, vedremo se riuscirà a tirarle fuori sino in fondo, con una crescita costante“, ha concluso il tecnico della Lazio.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

