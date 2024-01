CAGLIARI (ITALPRESS) – “Non mi auguro nulla, rimango alle dichiarazioni che sono state fatte. La Lega e il Psd’Az sono per la continuità e così si è espresso il ministro Tajani. Vediamo se ci sono novità da Roma per Fratelli d’Italia”. Così il presidente della Regione Christian Solinas prima di entrare a Palazzo Tirso per il vertice di coalizione con il centrodestra da cui dovrebbe uscire il candidato alle Regionali. In corsa con il governatore uscente c’è Paolo Truzzu, attuale sindaco di Cagliari, ma nelle ultime ore sono salite le quotazioni dell’ex vice presidente della Regione Alessandra Zedda di Forza Italia. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma