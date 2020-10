CAGLIARI (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Christian Solinas ha incontrato questa mattina in videoconferenza i capigruppo in Consiglio regionale per discutere della possibilità di uno “Stop and Go” di due settimane, come paventato ieri dallo stesso governatore. Dalla riunione è emersa la volontà da parte della Giunta di adottare un’ordinanza di chiusura nelle prossime 48 ore e il nodo da sciogliere è quello del sostegno economico per i lavoratori e le aziende che saranno costrette a fermarsi. L’opposizione ha chiesto un confronto alla presenza del Comitato tecnico-scientifico entro domani mattina e ha ribadito l’urgenza del potenziamento delle Usca, delle attività di screening e dei Covid hospital. Il rischio è quello di anticipare un lockdown nazionale che aggraverebbe ulteriormente la crisi economica dello stop voluto da Solinas.

(ITALPRESS).