Sardegna, Todde “Non ho mai pensato di dimettermi”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Se ho pensato di dimettermi? Mai. Che senso avrebbe? Il mio incarico è a tempo e l’ho sempre saputo. L’unica cosa è lavorare come una matta, a testa bassa, sino all’ultimo minuto che avrò a disposizione”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in un’intervista a La Nuova Sardegna. “L’ho promesso ai sardi, ho fatto un patto e non posso tradire la loro fiducia – ha aggiunto -. Sono fiera che credano in noi e delle cose che stiamo facendo, alcune in particolare”. E sulla tenuta del campo largo assicura: “Questa è una maggioranza unita. Ma è chiaro che le discussioni non mancano. Ma c’è coesione su priorità e obiettivi. Col Pd siamo diversi, lo sapevamo dall’inizio, ma l’intesa c’è”.

-Foto IPA Agency-

