CAGLIARI (ITALPRESS) – “Non solo si restituirà la qualificazione e l’efficientamento energetico degli immobili, ma sarà anche un grande volano dal punto di vista economico perchè sarà in grado di attivare fino a 1 miliardo di euro di ricadute nei cantieri aperti in tutta la Sardegna”. Così il presidente Christian Solinas ha presentato in videoconferenza il piano di riqualificazione degli immobili pubblici dell’isola. “All’esito di un anno drammatico come quello della pandemia – ha proseguito il governatore – la sinergia degli strumenti apparecchiati a livello governativo per il superbonus del 110% e l’azione integrata dell’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa possono dare un risultato importante”. E sui numeri Solinas riferisce: “Stiamo parlando di un complesso di circa 35mila alloggi coinvolti, dei quali 15.164 sono di proprietà dell’Agenzia. Le possibilità di intervento, con cantieri, lavoro e miglioramento delle qualità abitative, riguarderanno l’intero territorio regionale. In particolare abbiamo 7.100 alloggi complessivi dentro la provincia di Cagliari, 10.937 a Carbonia, 2.768 a Oristano, 4.303 a Nuoro, 7.507 a Sassari, 2.015 a Olbia.

Se questa opportunità viene sviluppata in tutte le sue potenzialità si potrà arrivare a un impiego di circa 14mila unità in un comparto che ha subito gravissime perdite in questo tempo”.

Le tipologie di intervento previste sono quelle soggette ad agevolazione, ovvero: riqualificazione energetica complessiva dell’edificio, interventi di isolamento termico, installazione di collettori solari, installazione di impianti di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria.

(ITALPRESS).