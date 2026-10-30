Sardegna, i dati del 118 sulla campagna estiva: chiamate in aumento, ma i tempi dei soccorsi rimangono stabili

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Il bilancio dell’estate 2026 conferma l’importanza di una programmazione delle risorse basata sull’analisi storica delle richieste di soccorso e sulle caratteristiche dei territori. A fronte di un aumento significativo della domanda, il sistema 118 ha mantenuto tempi di arrivo sostanzialmente stabili, un risultato coerente con gli obiettivi del potenziamento estivo e con la necessità di adeguare la rete di emergenza alle variazioni stagionali delle esigenze assistenziali”. Così il direttore generale di Areus, Angelo Maria Serusi, presentando i dati della campagna estiva del sistema di emergenza-urgenza della Sardegna.

L’aumento della popolazione presente sull’Isola, legato soprattutto ai flussi turistici, si accompagna infatti a una crescita delle richieste di soccorso sanitario, particolarmente evidente nei mesi di luglio e agosto e nelle località costiere. L’analisi dell’andamento delle chiamate negli ultimi anni, evidenzia una stagionalità ricorrente, tale da rendere necessaria una programmazione anticipata del rafforzamento della rete territoriale. Anche per il 2026 la tendenza si è rivelata in crescita, infatti dal 15 giugno al 30 settembre, sono state oltre 78 mila le missioni gestite dal 118. La domanda di soccorso è cresciuta del 22% rispetto ai mesi precedenti, fronteggiata con il rafforzamento della rete territoriale nelle aree a maggiore afflusso turistico.

I dati delle Centrali operative 118 di Cagliari e Sassari confermano quindi questa tendenza. Nel 2026, tra gennaio e la prima metà di giugno, il servizio ha ricevuto mediamente 488 chiamate al giorno, salite a 596 durante il periodo estivo, con un incremento del 22,1%. Un andamento analogo era stato osservato nel 2025, quando le chiamate erano aumentate del 18,7%, passando da 472 a 560 al giorno.

A questa crescita stagionale si aggiunge un aumento generale delle richieste di soccorso nel 2026 rispetto all’anno precedente, pari al 3,5% nel periodo gennaio-14 giugno e al 6,5% durante l’estate. Complessivamente, tra il 15 giugno e il 30 settembre 2026, le Centrali operative hanno gestito 78.357 missioni, circa 5.000 in più rispetto all’anno precedente.

Per rispondere a questa maggiore domanda, il Piano 2026 ha previsto il rafforzamento della rete territoriale ordinaria, che conta 198 postazioni di soccorso di base e 37 postazioni di soccorso avanzato. A queste si sono aggiunte, durante il periodo estivo, 9 postazioni di base e 5 infermieristiche, oltre alla trasformazione temporanea di 3 postazioni di base in postazioni infermieristiche e all’estensione degli orari di alcune postazioni già esistenti.

Il potenziamento, realizzato anche grazie alla collaborazione con le Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali convenzionate, ha interessato soprattutto le aree costiere e le località a maggiore afflusso turistico, con l’obiettivo di rendere più capillare la rete dei soccorsi. Il rafforzamento ha riguardato non soltanto il numero dei mezzi disponibili, ma anche il livello di assistenza sanitaria garantito.

Nel periodo estivo, infatti, circa l’84% delle missioni è stato inizialmente classificato con un codice di criticità medio-alta, sulla base delle informazioni raccolte durante la chiamata. Un dato che evidenzia l’importanza di affiancare ai mezzi di base anche quelli avanzati con personale sanitario, in grado di rispondere alle diverse necessità assistenziali.

Nonostante l’aumento del 22,1% delle chiamate medie giornaliere rispetto al periodo precedente, i tempi di arrivo dei mezzi di soccorso sul luogo dell’evento sono rimasti sostanzialmente stabili, in linea con le indicazioni nazionali. Per rispondere alle richieste di soccorso particolarmente complesse, sia dal punto di vista clinico sia per le difficoltà di accesso ai luoghi dell’evento, è stato inoltre impiegato il servizio di elisoccorso Areus, a integrazione della rete su gomma.

Nel periodo estivo, l’elisoccorso è intervenuto in 830 casi, tra cui 40 interventi in luoghi particolarmente impervi.

-Foto ufficio stampa Areus-

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