CAGLIARI (ITALPRESS) – “Nonostante la tragicità della pandemia la Regione conferma il secondo posto nazionale per percentuale di raccolta differenziata dopo il Veneto. La prima del Sud. La nostra condizione di insularità non ha causato un handicap su una cosa su cui c’è attenzione internazionale”. Così l’assessore regionale dell’Ambiente, Gianni Lampis, presentando i risultati della raccolta differenziata relativi al 2020. “Un importante risultato che riguarda soprattutto i Comuni – spiega l’esponente della Giunta – il 91% della popolazione ha superato i risultati attesi, 366 Comuni su 377, con il 74,22% di raccolta differenziata regionale. Abbiamo l’obiettivo di raggiungere l’80% nel 2022”. E ancora: “Nel 2020 abbiamo avuto una diminuzione di 26mila tonnellate di rifiuti urbani rispetto al 2019, dovuti principalmente alla mancanza di turisti. Il 2022 sarà ancora caratterizzato da una direttrice di finanziamento verso i Comuni costieri, poichè è assodato che durante la stagione estiva aumenti la produzione di rifiuti”. Una menzione speciale l’assessore la dedica a Cagliari “che ha fatto un salto di 5 punti percentuali sulla raccolta differenziata, mentre auspichiamo che Sassari faccia un salto in avanti su dei risultati ancora non soddisfacenti”.

(ITALPRESS).

