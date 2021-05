CAGLIARI (ITALPRESS) – E’ stato inaugurato questa mattina a Olbia il lungomare intitolato all’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Alla cerimonia erano presenti gli assessori regionali della Programmazione, Giuseppe Fasolino, e degli Enti locali, Quirico Sanna. “E’ un momento importante per la comunità olbiese – ha detto l’assessore Fasolino – perchè viene realizzata una riqualificazione che cambia e valorizza il volto di questa zona della città. Fondamentale è stata anche la scelta dell’amministrazione di intitolare questa opera a Francesco Cossiga, un grande uomo che è riuscito a esprimere nel migliore dei modi i veri valori della sardità”. “Oggi è una giornata importante per tutta la Gallura, ben rappresentata da una città che è il faro di questo territorio”, ha sottolineato l’assessore Sanna. “Olbia si riappropria in pieno del suo mare con un’opera che sarà sicuramente il salotto della città, dove si potranno svolgere diverse attività, sportive e sociali. Quest’opera è stata realizzata in tempi rapidi ed è un ottimo esempio di buona amministrazione e della politica del fare”.

