“L’operato dell’assessore Nieddu è assolutamente corretto, il Pd ha sollevato una polemica sterile e mistificante” lo afferma l’eurodeputata della Lega Francesca Donato intervenendo a difesa dell’assessore regionale sardo duramente attaccato dal Partito democratico per il protocollo di cure domiciliari inviato ai medici di famiglia della Sardegna. “La consigliera regionale del Pd Rossana Pinna – spiega la parlamentare europea del Carroccio – forse non sa che protocolli di cure domiciliari sono stati già approvati e diffusi nelle Marche, in Piemonte e in Sicilia e che in questi sono indicati farmaci già inseriti nei protocolli ministeriali. L’utilizzo delle cure domiciliari precoci contro il Covid è una carta fondamentale che abbiamo in mano nella lotta contro il virus, sminuirle o addirittura bollarle come carta straccia è una tremenda mistificazione che avrà gravi conseguenze”.

“In questo contesto è importante che la Sardegna adotti una strategia complessiva sulle cure domiciliari nel quadro fissato dalla recente intesa tra Stato e Regioni per potenziare il livello dell’assistenza a casa” conclude Donato.

(ITALPRESS).