CAGLIARI (ITALPRESS) – La squadra della governatrice Alessandra Todde è decisa, anche se l’ufficialità arriverà domani in Consiglio regionale. La nuova Giunta della Regione Sardegna è stata definita nel vertice di tarda mattinata e concluso nel pomeriggio a Cagliari con tutte le forze del Campo largo. Al Pd vanno tre assessorati: all’Industria Emanuele Cani, all’Ambiente Rosanna Laconi e al Bilancio Giuseppe Meloni che sarà anche il vice presidente dell’esecutivo. La sorpresa è alla Sanità, dove in quota M5s c’è l’oncologo romano Armando Bartolazzi. Ai pentastellati anche l’assessorato del Lavoro con Desirè Manca, la consigliera più votata alle ultime elezioni. Sciolto anche il nodo dei Progressisti che rischiavano di restare fuori nel quadro che comprende anche la probabile candidatura di Massimo Zedda a sindaco di Cagliari. Per loro c’è Gian Franco Satta all’Agricoltura. Lavori pubblici affidati a Antonio Piu di Alleanza Verdi Sinistra, alla Cultura Ilaria Portas di Sinistra Italiana, al Turismo Franco Cuccureddu di Orizzonte Comune. Resta da decidere solo la casella degli Affari Generali, contesa tra Sabina Bullitta e Luisa Giua Marassi di Uniti per Alessandra Todde. Infine i due assessori in quota presidente: Barbara Manca ai Trasporti e Enti Locali a Francesco Spanedda. (ITALPRESS).

Foto: xd4