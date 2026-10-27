Arzachena, auto esce di strada e rimane incastrata nel guardrail: un ferito

SASSARI (ITALPRESS) – Brutto incidente nella notte ad Arzachena, dove un’auto è uscita di strada finendo incastrata nel guardrail. I Vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena sono intervenuti intorno le 2 del mattino sulla sp 59, al bivio per Baja Sardinia e Cannigione, dopo che un uomo alla guida di una Dacia Sandero bianca, per cause da accettare, ha perso il controllo del mezzo finendo per sfondare parzialmente la barriera protettiva rimanendovi incastrato con l’auto.

Il conducente, unico occupante della macchina, è rimasto fortunatamente solo leggermente ferito. Sul posto gli operatori del 118 per prestare le prime cure e i Carabinieri per effettuare i rilievi.

-Foto Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).