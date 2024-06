CAGLIARI (ITALPRESS) – “Il provvedimento è il frutto della discussione proficua con il Coni, le federazioni, gli enti di promozione e non ci saranno ritardi nell’erogazione dei fondi nonostante il cambio di legislatura. Abbiamo messo una priorità sullo sport giovanile e aumentato lo stanziamento per i campionati nazionali a squadra e per le trasferte singole. Riteniamo che i bandi potranno essere pubblicati già a giugno in modo da erogare a settembre i contributi”. Così l’assessora della Sardegna Ilaria Portas in commissione Sanità che ha dato il via libera al piano annuale dello sport, presentato dall’esponente della giunta. Il parere sulla delibera, arrivato all’unanimità, ha dato ai commissari Giuseppe Frau e Sebastian Cocco la possibilità di chiedere impegni sulla cardioprotezione nello sport e, nel campo della prevenzione, per le certificazioni mediche degli atleti.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).