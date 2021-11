CAGLIARI (ITALPRESS) – Argea avvia il pagamento di altri 58 milioni di euro alle imprese agricole e zootecniche per le anticipazioni sulle pratiche del 2021. Dopo le anticipazioni erogate nei giorni scorsi, un’altra importante tranche, attesa dalle imprese sarde, va in pagamento.

“Si tratta di una boccata d’ossigeno che i nostri imprenditori agricoli e zootecnici attendevano, dice il Presidente della Regione Christian Solinas, e che consentirà di affrontare con maggiore serenità la crisi attuale e programmare la ripresa e il rilancio dell’intero settore. Troppe lungaggini burocratiche, in passato, sottolinea il Presidente Solinas, hanno ritardato le erogazioni, causando forti disagi alle aziende ed una diffusa incertezza. La Regione, dice ancora il Presidente, è impegnata nel realizzare un percorso amministrativo sempre più snello e vicino alle esigenze dei cittadini e delle imprese”.

Ad oggi il totale complessivo autorizzato al pagamento per la Domanda Unica ammonta a 125 milioni. Le domande autorizzate sono 9303. Tutti gli atti e le tabelle sono pubblicati su Sardegna Agricoltura.

