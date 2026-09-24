Sarà Trieste ad accogliere la conclusione del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026

NAPOLI (ITALPRESS) – Sarà Trieste, in occasione della 58ª edizione della Barcolana, ad accogliere la conclusione del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026, l’iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi, annunciata nel settembre 2025 dal Ministro della Difesa Guido Crosetto e sviluppata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Cultura, il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro per le Disabilità.

L’annuncio è stato dato questa mattina a bordo di Nave Amerigo Vespucci, ormeggiata a Napoli presso la Stazione Marittima al Molo Beverello in occasione della Seconda Regata Preliminare della 38ª Louis Vuitton America’s Cup, dal Comandante del Comando Logistico della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro, dall’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli e dal Presidente della Società Velica di Barcola e Grignano Mitja Gialuz, che hanno presentato il calendario di eventi previsto nel capoluogo giuliano. Nave Amerigo Vespucci, impegnata dallo scorso maggio nel Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026, ha fatto ritorno nel Mediterraneo e, dopo la prossima sosta a Venezia, concluderà la Campagna a Trieste prendendo parte alla 58ª Barcolana, la regata più partecipata del mondo, in programma domenica 11 ottobre.

Nei giorni della manifestazione il capoluogo giuliano accoglierà anche l’arrivo del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, la competizione velica internazionale più lunga del Mare Nostrum, che prenderà il via domani, 25 settembre, da Genova e alla sua sesta edizione arriverà per la prima volta a Trieste.

Accanto a Nave Amerigo Vespucci, a Trieste tornerà anche il Villaggio IN Italia, dall’8 al 12 ottobre, che ospiterà un palinsesto ricco di appuntamenti, tra cui il forum sulla vela e il forum sulla subacquea. Quello tra Nave Amerigo Vespucci e la grande regata è un legame consolidato nel tempo.

La Nave Scuola della Marina Militare è stata protagonista della Barcolana in quattro occasioni: nel 2018, per la storica 50ª edizione, quando fu simbolicamente iscritta alla regata con il mascone numero 2.689, contribuendo al record di partecipanti che valse alla manifestazione l’ingresso nel Guinness dei Primati come regata più grande del mondo; nel 2019, quando tornò a Trieste per la 51ª edizione, accolta dall’affetto del pubblico sulle Rive; nel 2022, quando, in occasione della 54ª edizione, uscì in mare per dare simbolicamente la partenza alla regata dal campo di regata del Golfo di Trieste; infine il 1° marzo 2025, quando Trieste e Barcolana organizzarono la Barcolana Special Edition per celebrarne il rientro in Italia al termine del Tour Mondiale 2023-2025: 1.333 imbarcazioni a vela, a motore e a remi scortarono il Vespucci fino al Bacino San Giusto, sotto il sorvolo delle Frecce Tricolori.

“La Marina Militare è presente a Napoli non solo con la sua componente logistica, ma anche come parte attiva di questi grandi eventi – ha dichiarato l’Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro, Comandante del Comando Logistico della Marina Militare – In questa città la Forza Armata non si sente ospite, ma parte integrante del territorio, e la collaborazione nasce in modo spontaneo. Parliamo di navi e di vela, una dimensione a noi particolarmente cara: per questo abbiamo messo a disposizione dell’organizzazione una parte della base navale di Nisida. È un’esperienza alla quale partecipiamo attivamente, perché oltre al valore sportivo questo evento può portare benefici economici e sociali a un territorio al quale, lo ribadisco, siamo particolarmente legati”.

“Il valore aggiunto di queste iniziative è la capacità di creare connessioni – ha dichiarato Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi – In questi giorni Napoli è protagonista con la seconda Regata Preliminare dell’America’s Cup, e tra poco più di due settimane toccherà a Trieste, con la Barcolana, la regata più partecipata al mondo, e con l’arrivo del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, la regata più lunga del Mediterraneo: possiamo dire che, in questo momento storico, i mari italiani sono al centro della scena internazionale. Con la conclusione a Trieste del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026 daremo ancora una volta visibilità e voce a tutti i protagonisti attraverso il Villaggio IN Italia, diventato ormai una piattaforma globale visitata in tutti e cinque i continenti, per promuovere le eccellenze italiane, dalla vela ai territori e alle città”.

“Accogliere Nave Vespucci a Trieste durante la Barcolana è per noi motivo di grande orgoglio e di profonda emozione – ha dichiarato Mitja Gialuz, Presidente della Società Velica di Barcola e Grignano – Abbiamo ancora impresso il ricordo della Special Edition del 2025 e oggi abbiamo l’onore di accoglierla alla conclusione del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026 che ha portato nuovamente il Vespucci a rappresentare l’eccellenza italiana oltre oceano”. Il progetto Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026 è sostenuto da Enel.

-Foto ufficio stampa-

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