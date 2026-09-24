Fincantieri, consegnato alla Marina Militare il PPA “Domenico Millelire”

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta oggi, presso lo stabilimento di Muggiano (La Spezia), la cerimonia di consegna del PPA – Multipurpose Combat Ship, “Domenico Millelire”, realizzato da Fincantieri per la Marina Militare.

Alla cerimonia hanno partecipato l’Ammiraglio di Squadra Aurelio De Carolis, Comandante in Capo della Squadra Navale, l’Ammiraglio Ispettore Capo Cristiano Nervi, Direttore di NAVARM e il Direttore dell’Organizzazione Congiunta per la Cooperazione in Materia di Armamenti (OCCAR), Joachim Sucker; accolti da Biagio Mazzotta, Presidente di Fincantieri, da Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, e da Eugenio Santagata, Direttore Generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri.

L’unità rientra nel piano di rinnovamento delle linee operative delle unità navali della Marina Militare deciso dal Governo e dal Parlamento e avviato sotto l’egida di OCCAR (Organizzazione per la cooperazione congiunta in materia di armamenti).

“Il PPA rappresenta una tipologia di nave altamente flessibile con capacità di assolvere a molteplici compiti che vanno dal pattugliamento con capacità di soccorso in mare, alle operazioni di Protezione Civile, nonché, nella sua versione più equipaggiata, da nave combattente di prima linea – si legge in una nota -. Sono infatti previste differenti configurazioni di sistema di combattimento: a partire da una “leggera”, relativa al compito di pattugliamento, integrata di capacità di autodifesa, fino ad una “completa”, equipaggiata con il massimo della capacità di difesa. Inoltre, l’unità è in grado di impiegare imbarcazioni veloci tipo RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat) sino a una lunghezza di oltre 11 metri tramite gru laterali o una rampa di alaggio situata a poppa”.

-Foto ufficio stampa Fincantieri-

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