Sara Conti “Anno difficile, il bronzo con la squadra medaglia emozionante”

MILANO (ITALPRESS) - "È stata un'emozione bellissima, è stato emozionante, l'abbiamo vissuta a pieno, questa medaglia ce la siamo sudata fino all'ultimo momento". Lo ha dichiarato la pattinatrice Sara Conti, medaglia di bronzo nella gara a squadre del pattinaggio di figura, festeggiata a Casa Italia alla Triennale a Milano. "Ci vuole tanta maturità e penso che l'abbiamo dimostrato, abbiamo avuto sicuramente un anno molto difficile, di riassestamento dei nostri equilibri che però ci ha portato ad andare ancora più in alto. Abbiamo un bellissimo rapporto adesso, ci sosteniamo molto di più, anche le discussioni sono molte meno. Penso che alla base di tutto ci sia bisogno di una grande maturità e voglia di far andare bene le cose". pia/gm/azn