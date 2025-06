Santuccio bronzo nella spada “Speravo in una medaglia diversa”

GENOVA (ITALPRESS) - "Speravo in un colore di medaglia diverso, i derby con Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo mi hanno tolto parecchie energie. Il bilancio è comunque positivo, purtroppo mi sono fermata in semifinale ma sono già carica per la gara a squadre". Lo ha dichiarato Alberta Santuccio al termine della gara di spada femminile degli Europei di Genova in cui ha vinto il bronzo. gm/mca2 (Fonte video: Federscherma)