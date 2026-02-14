Santuccio “Brignone sarà fonte di ispirazione”

MILANO (ITALPRESS) - "Il mio pensiero va a Federica Brignone perchè ha dimostrato che a volte non serve essere perfette fisicamente, ma serve di più la voglia di voler vincere una medaglia. L'ha dimostrato e sicuramente sarà una fonte di ispirazione per me". Lo ha dichiarato la spadista azzurra Alberta Santuccio, presente a Casa Italia a Milano come ambassador del Coni. "Essere qui in qualità di ambassador è un onore, è bello poter vivere le Olimpiadi senza l'ansia delle Olimpiadi Sono qui, sto seguendo tutti i ragazzi italiani, festeggiamo insieme le medaglie quando vengono a Casa Italia. Questa Olimpiade è più rilassante di quelle dove sono protagonista". pia/gm/mca2