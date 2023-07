ROMA (ITALPRESS) – Uscirà al cinema il prossimo 14 dicembre per Medusa Film, Santocielo, il nuovo lungometraggio di Ficarra e Picone, diretti per la prima volta dal regista Francesco Amato. Protagoniste femminili, Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta.

Il soggetto e la sceneggiatura sono di Salvo Ficarra, Valentino Picone, Francesco Amato, Davide Lantieri e Fabrizio Testini. La produzione è di Attilio De Razza per Tramp Limited con la collaborazione di Medusa Film.

