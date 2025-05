Santanchè “Il settore ricettivo si riconferma il pilastro del turismo italiano”

ROMA (ITALPRESS) – “Il settore ricettivo si riconferma pilastro del turismo italiano, con oltre 430 mila posti di lavoro durante il periodo di massima occupazione, fornendo così un contributo fondamentale al mercato del lavoro e all’intera economia nazionale: un dato che descrive un balzo del 19% sui numeri pre-Covid. Il lavoro stagionale aumenta del 2,2% sullo scorso anno, configurandosi come vera e propria risorsa per uno sviluppo sostenibile e virtuoso dei territori. La componente straniera, in questo, gioca un ruolo determinate e riafferma l’utilità e l’efficacia strategiche del decreto flussi con cui il Governo Meloni ha incentivato un’immigrazione legale, controllata e qualificata nel comparto. Continueremo a sostenere e promuovere il settore, valorizzando la stagionalità e il lavoro, come stiamo già facendo attraverso misure come la detassazione delle mance e la decontribuzione per festivi e notturni che spingono sulla competitività di questa industria”. Queste le parole del ministro del Turismo Daniela Santanchè a commento dei dati Federalberghi.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).