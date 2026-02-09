Santanchè “Milano-Cortina un successo pazzesco, l’Italia centro del mondo”

MILANO (ITALPRESS) - "Le Olimpiadi? Sono un successo pazzesco, l'Italia e gli italiani stanno facendo una figura meravigliosa in tutto il mondo, abbiamo l'Italia al centro del mondo, siamo assolutamente soddisfatti, speriamo di continuare così nei prossimi giorni, che il medagliere si possa arricchire, ieri abbiamo avuto la Goggia medaglia di bronzo, tante altre medaglie, direi tutto bene". Lo ha dichiarato il Ministro del Turismo Daniela Santanché intervenuta a Casa Italia a Milano, in merito ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. pia/gm/gtr