NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Desidero esprimerLe, a nome mio e del Ministero del turismo, i migliori auguri per i 35 anni di attività dell’Agenzia di Stampa Italpress”. E’ quanto si legge in una lettera inviata dal ministro del turismo Daniela Santanchè al direttore dell’Italpress Gaspare Borsellino in occasione dei 35 anni dell’agenzia. “Nel ringraziare Lei e tutto il personale per il lavoro che svolgete al servizio di un’informazione libera, trasparente e puntuale, Le faccio il mio più grande in bocca al lupo per la nuova avventura oltre Oceano, che vedrà, con l’apertura della vostra sede a New York, un pezzo di Italia cimentarsi in una sfida ambiziosa e stimolante”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]